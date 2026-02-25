تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل الشاب رياض سالم في دير حنا

قُتل الشاب رياض محمد سالم (19 عامًا) جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في دير حنا بتاريخ 12.12.2025. وأعلنت الشرطة عن اعتقال أربعة مشتبهين على صلة بالجريمة، بينهم اثنان جرى توقيفهما في قلقيلية، فيما مدّدت محكمة الصلح اعتقال الأخيرين حتى 4.3.2026.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال مشتبهين آخرين أمس في جريمة قتل الشاب رياض محمد سالم (19 عامًا) يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2025، بعد مطاردتهما والعثور عليهما في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأضافت الشرطة أنّه "بعد أيام من وقوع الجريمة، ومع تقدّم مجريات التحقيق، جرى اعتقال مشتبه بهما على صلة بالحادثة".

وأضاف البيان أنّ "الشرطة داهمت أمس مبنى في مدينة قلقيلية واعتقلت مشتبهين إضافيين كانا يختبئان هناك. وجرى تحويل المشتبهين، وهما شابان (18 و29 عامًا) من سكان دير حنا، إلى التحقيق، قبل أن يتم عرضهما على محكمة الصلح التي قررت تمديد اعتقالهما حتى 4 آذار/ مارس 2026"، وفق بيان الشرطة.