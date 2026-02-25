رهط: وفاة ناجي أبو معمر متأثرا بإصابته بعد أسبوع من حادث دهس

توفي الحاج ناجي أبو معمر (60 عامًا) متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها جراء حادث دهس وقع قبل أسبوع في مدينة رهط بمنطقة النقب. وكان قد نُقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

توفي الحاج ناجي أبو معمر (60 عامًا)، متأثرًا بجراحه البالغة التي أُصيب بها جراء حادث دهس وقع قبل أسبوع في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وكان أبو معمر قد أُصيب بجراح وُصفت بالخطيرة في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، حيث قدم له طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية في المكان، بعد أن عانى من إصابة خطيرة في جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الدهس.

ويُستدل من المعطيات أن 67 شخصًا، بينهم 32 مواطنًا عربيًا، لقوا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.