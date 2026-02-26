إصابة عامل بجراح حرجة إثر سقوطه من ارتفاع في نوف هجليل

نُقل عامل في ورشة بناء بمدينة "نوف هجليل" بحالة حرجة، بعد تقديم العلاجات الأولية له، إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي، وذلك بعد سقوطه من علو، اليوم.

أصيب عامل يبلغ نحو 50 عامًا بجراح حرجة إثر سقوطه عن ارتفاع أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة "نوف هجليل" بالقرب من الناصرة، اليوم الخميس.

وأفاد بيان دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ - منطقة الشمال"، بأن "طاقم الإسعاف قدّم للعامل الإسعافات الأولية في الموقع قبل نقله إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي".

وقال المسعفان موشيه براتس وربيع خَجّة، اللذان وصلا أولًا إلى مكان الحادث: "تم إبلاغنا أن العامل سقط من السطح أثناء عمله وأصيب في رأسه. قدّمنا له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى، وحالته تُصنف حاليًا على أنها حرجة".

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، كما تم إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقًا للإجراءات المتبعة.