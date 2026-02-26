النيابة تتهم علي سلام بالتعاون مع عصابة إجرامية لتبييض أموال من بلدية الناصرة

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلّام وعدد من عناصر عصابة إجرامية، بتهم "التعاون لتبييض أموال عامة وارتكاب جرائم مالية وإدارية واسعة".

قدمت النيابة العامة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلّام (74 عامًا)، نسبت إليه تهم "التعاون مع عناصر من عصابة إجرامية في تحويل أموال عامة بطرق ملتوية، عبر مناقصات وصفقات صورية وفواتير وهمية".

كما قدمت النيابة لوائح اتهام ضد شخصيات مركزية في العصابة الإجرامية وشخصيات مرتبطة بها، وهم:

"سمير بكري (35 عامًا) من الناصرة، ويُعرف بأنه رئيس العصابة.

محمد فاخوري (33 عامًا) من الناصرة، ويُتهم بأنه شغل منصب نائب رئيس العصابة.

المحامي سامر أبو أحمد (48 عامًا) من نوف هجليل، ويُتهم بأنه كان مسؤولًا عن المنظومة المالية وتبييض الأموال".

بالإضافة إلى ذلك، تشمل لائحة الاتهام "زهير بكري، رائد ريان، محمد ريان، شهد أبو ناجي، آدم مرة، معتز عالم، محمد عبد القادر، جفري جدع، صبيح ملحم، وتوفيق مروات".

ووفقا للنيابة فإن "التعاون الذي قام به علي سلّام مع العصابة الإجرامية أدى إلى تعميق عجز بمئات ملايين الشواكل في خزينة البلدية، ودفع المدينة إلى أزمة إدارية ومالية حادة، وسط شبهات باختراق المنظومة الاقتصادية للبلدية وتوجيه موارد عامة لصالح جهات إجرامية".

وبحسب لائحة الاتهام، "سمح مسؤولون سابقون وحاليون في بلدية الناصرة بتحويل أموال عامة عبر قنوات مموهة، من خلال نشر مناقصات صورية، وإقرار صفقات غير حقيقية، وإصدار فواتير وهمية، ما أتاح تدفق أموال إلى جهات مرتبطة بالمنظمة".

وتشير مواد التحقيق إلى أن "هذه الآلية شكّلت أحد المحاور المركزية في القضية، التي كشفت عن تداخل بين نشاط إجرامي منظم ومفاصل الحكم المحلي".

وتنسب لائحة الاتهام إلى العصابة الإجرامية "إدارة نشاط إجرامي واسع، شمل فرض إتاوات (خاوة)، والاتجار بالسلاح، والسيطرة على المناقصات، إلى جانب أعمال عنف، في إطار هيكلية هرمية ضمّت أكثر من 160 عنصرًا، وذراعًا اقتصادية تولت تحريك الأموال وتبييضها".

وشغل علي سلّام منصب رئيس بلدية الناصرة منذ عام 2014، وأُقيل قبل نحو نصف عام بقرار من وزير الداخلية على خلفية الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بالبلدية.

وكشفت الشرطة عن اعتقال نحو 30 مشتبهاً في هذه القضية، التي أُطلق عليها اسم "متاهة المال"، بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2025، عقب حملة اعتقالات واسعة في الناصرة ومحيطها، شملت مبنى البلدية.

وخلال حملة الاعتقالات الأولى، جرى توقيف علي سلّام وسمير بكري إلى جانب مسؤولين وموظفين في البلدية، قبل أن تتوسع الاعتقالات لاحقًا لتشمل ضالعين إضافيين.

وتشير الشرطة إلى أن التحقيق تطوّر بفضل تجنيد "شاهد ملك" إلى جانب جمع إفادات من ضحايا ابتزاز.