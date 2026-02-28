الهيئة العربيّة للطوارئ: على مجتمعنا العربي الاستعداد لسيناريوهات طارئة

بيان: "التجارب السابقة دلت على أن التهاون في الساعات الأولى من إعلان التغيير في التعليمات الأمنية قد يكون قاتلا".

دعت الهيئة العربيّة للطوارئ أبناء مجتمعنا العربي إلى "الاستجابة الكاملة والفورية لحالة الطوارئ التي أعلنت عنها الجبهة الداخلية في كافة أنحاء البلاد".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت في بيان، اليوم السبت، إنه "وبحسب التعليمات الجديدة الصادرة عن الجهات الرسمية، فقد تم تعطيل الأنشطة التعليمية والعمل في أماكن غير مصنفة كحيوية، إضافة إلى منع التجمهر، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية خلال الساعات القادمة".

ودعت الهيئة العربيّة للطوارئ إلى "الالتزام التام والبقاء قرب الأماكن الآمنة والملاجئ".

وأضافت في البيان أنه "في هذا السياق، تدعو الهيئة كافة عائلات مجتمعنا العربي إلى تجهيز الملاجئ والغرف الآمنة في البيوت بأقصى درجات الجهوزية، بما يشمل كافة التجهيزات التي اعتدنا عليها بالفترات السابقة من الحروب الأخيرة".

كما تحث الهيئة، يتابع البيان، "جميع السلطات المحلية العربية على تفعيل غرف الطوارئ فورًا، وفتح الملاجئ أمام الناس في المباني العامة، وكذلك نشر التعليمات المُحدثة بلغة مبسطة مفهومة عبر كافة الوسائل المتاحة، وعدم الاعتماد على المصادر الرسمية العامة فقط، بل المبادرة لإيصال المعلومة إلى كل بيت".

وتذكّر الهيئة العربية للطوارئ، يختم البيان، بأن "التجارب السابقة دلت على أن التهاون في الساعات الأولى من إعلان التغيير في التعليمات الأمنية قد يكون قاتلاً، وأن الأمان يُبنى بالأساس على اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات".