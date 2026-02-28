في ظل الحرب: تأجيل خيم الاحتجاج داخل البلدات العربية

"التأجيل لا يعني التراجع عن النضال ضد الجريمة والعنف بل هو خطوة مؤقتة وسيتم الإعلان عن موعد جديد قريبًا".

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، واللجان الشعبية، تأجيل انطلاق "خيم الاحتجاج ضد الجريمة والعنف" التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل داخل البلدات العربية، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضحت، في بيان مشترك، اليوم السبت، أن القرار يأتي إلى حين انتهاء الظروف المرتبطة بالحرب واستقرار الأوضاع، وذلك "انطلاقًا من المسؤولية تجاه المواطنين والحرص على سلامتهم، وضمان تنظيم فعالية واسعة ومؤثرة في الوقت المناسب".

وأكد البيان أن التأجيل "لا يعني التراجع عن النضال ضد الجريمة والعنف، بل هو خطوة تنظيمية مؤقتة"، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد قريبًا.

وجاء في ختام البيان: "معًا مستمرون حتى نقطع دائرة الجريمة".