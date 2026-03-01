استطلاع: ربع الأميركيين فقط يؤيدون الحرب على إيران

عبّر نحو 27 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للضربات، في حين عارضها 43 بالمئة، وأحجم 29 بالمئة عن إبداء رأي واضح. وقال نحو تسعة من كل عشرة مشاركين إنهم سمعوا، ولو قليلاً، عن الضربات التي بدأت صباح أمس

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس، وانتهى اليوم الأحد، أن ربع الأميركيين فقط يؤيدون الضربات الأميركية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس السبت، بينما يعتقد نحو نصفهم، بمن فيهم واحد من كل أربعة جمهوريين، أن الرئيس دونالد ترامب يميل بشدة لاستخدام القوة العسكرية.

وعبّر نحو 27 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للضربات، في حين عارضها 43 بالمئة، وأحجم 29 بالمئة عن إبداء رأي واضح. وقال نحو تسعة من كل عشرة مشاركين إنهم سمعوا، ولو قليلاً، عن الضربات التي بدأت صباح أمس السبت.

ويعتقد نحو 56 بالمئة من الأمريكيين أن ترامب، الذي أمر أيضاً بشن ضربات في فنزويلا وسورية ونيجيريا في الأشهر القليلة الماضية، يميل بشدة لاستخدام القوة العسكرية لخدمة مصالح الولايات المتحدة. وتبنّى هذا الرأي غالبية الديمقراطيين، أو 87 بالمئة، وكذلك 23 بالمئة من الجمهوريين، و60 بالمئة من غير المنتمين لأي من الحزبين السياسيين.

وأُجري الاستطلاع خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وانتهى قبل أن يعلن الجيش الأمريكي عن أول خسائر أمريكية في العملية. وقُتل ثلاثة جنود أميركيين، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة، منذ بدء الضربات، التي دفعت بالشرق الأوسط إلى صراع جديد لا يمكن التنبؤ بنتائجه.

قلق من المخاطر على القوات

قال 55 بالمئة من الجمهوريين المشاركين في استطلاع رويترز/إبسوس إنهم يؤيدون الضربات، وعارضها 13 بالمئة، إلا أن 42 بالمئة من أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه ترامب قالوا إن احتمال دعمهم للحملة على إيران سيقل إذا أدت إلى "مقتل أو إصابة جنود أمريكيين في الشرق الأوسط".

وانخفضت نسبة تأييد ترامب كرئيس قليلاً إلى 39 بالمئة، أي أقل بنقطة مئوية واحدة مقارنة بنتائج استطلاع رويترز/إبسوس الذي أُجري من 18 إلى 23 فبراير/شباط.

وبدأت الضربات على إيران قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التمهيدية الأولى لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون، بقيادة ترامب، سيحافظون على أغلبيتهم في الكونغرس خلال العامين المقبلين. وأظهرت استطلاعات رويترز/إبسوس باستمرار أن الشاغل الرئيسي للناخبين قبل الانتخابات هو الاقتصاد، أكثر بكثير من الشؤون الخارجية.

القلق بشأن أسعار الوقود

قال نحو 45 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، 34 بالمئة منهم من الجمهوريين، و44 بالمئة من المستقلين، إن دعمهم للحملة ضد إيران سيقل، على الأرجح، إذا ارتفعت أسعار الغاز أو النفط في الولايات المتحدة.

وقال متعاملون في النفط إن أسعار خام برنت ارتفعت 10 بالمئة إلى حوالي 80 دولارا للبرميل، خارج تداولات البورصة، اليوم الأحد. وتوقع المحللون أن ترتفع الأسعار إلى 100 دولار بسبب الصراع الحالي.

وجمع الاستطلاع، الذي بدأ أمس السبت بعد بدء الضربات، ردوداً عبر الإنترنت من 1282 بالغاً أمريكياً من مختلف أنحاء البلاد. وبلغ هامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية.