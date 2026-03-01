التعليم عن بُعد بدءًا من غدٍ وحتى إشعارٍ آخر بسبب الحرب

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد التعلّم عن بُعد في جميع أجهزة التعليم، اعتبارًا من يوم غد الإثنين، وذلك في أعقاب تقييم أمني وبناءً على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية القاضية بتعليق الدراسة الحضورية.

أفاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أنه "في أعقاب تقييم أمني عُقد برئاسة وزير التربية والتعليم والمدير العام للوزارة، وبناءً على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي تقضي بعدم إجراء نشاط تعليمي حضوري، تقرر اعتماد خطة للتعلّم عن بُعد خلال الأيام القريبة في جميع أجهزة التعليم".

وأضاف أن "الخطة تهدف إلى ضمان الاستمرارية التعليمية والتربوية، مع التركيز في الأيام الأولى على تعزيز الصمود الشخصي والوطني، وإرساء قاعدة عاطفية تمكّن من مواصلة التعلّم بصورة منظّمة، وفقًا للتطورات الميدانية".

وأكد أنه "اعتبارًا من يوم غدٍ، الاثنين، سيُعتمد نظام التعلّم عن بُعد وفق الخطة التالية:

في المجتمع العربي، والبدوي، والدرزي، والشركسي، ستُعقد لقاءات تعليمية عن بُعد وفق التوصيات التربوية، مع التركيز على الحفاظ على تواصل مستمر مع الطلاب، وإجراء حوار تربوي ودعم عاطفي عند الحاجة. وسيتم إرسال التعليمات للأهالي والطلاب بشأن مواعيد اللقاءات وروابط التعلّم مباشرةً من قبل الطواقم التربوية، مع التأكيد على ضرورة متابعة قنوات التواصل المدرسية".

وأكدت الوزارة أنها "ستواصل تحديث الجمهور بشكل متواصل، وإصدار تعليمات دقيقة بشأن استمرار التعلّم، والمنصات الرقمية، والمضامين التربوية، وفقًا للتطورات وتعليمات الجهات الأمنية"، بحسب بيان وزارة التعليم.