رسم علم فلسطين على جدار مبنى بلدية اللد

رسم مجهولون علم فلسطين على جدار مبنى بلدية مدينة اللد ، مما دفع الشرطة لفتح تحقيق. وعقّب مواطنون عرب من اللد بأنهم "واثقون أن من فعل ذلك متطرفون يهدفون إلى إشعال المنطقة، وإيجاد وسيلة لاستفزاز السكان العرب".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في الواقعة لمعرفة ظروف تعليق العلم، بينما وصفت البلدية الحدث بأنه "استفزاز صارخ ومحاولة لإشعال التوترات"، خاصة مع ما تعتبره "فترة حساسة تتطلب مسؤولية وضبطًا للنفس".

وقامت طواقم بلدية اللد بالتدخل فورًا وأزالت العلم الفلسطيني. كما أعلن رئيس البلدية يائير رفيفو، عن "زيادة تعليق أعلام إسرائيل في جميع أنحاء المدينة كجزء من جهود تعزيز رموز السيادة والهوية المحلية".

وعقّب مواطنون عرب من اللد بأنهم "واثقون أن من فعل ذلك متطرفون يهدفون إلى إشعال المنطقة، وإيجاد وسيلة لاستفزاز السكان العرب، فالجميع يعلم أن المكان مزوّد بكاميرات مراقبة من جميع الجهات، ولا يستطيع أيٌّ من السكان العرب القيام بمثل هذا الفعل".