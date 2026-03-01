مقتل شاب بجريمة طعن في حيفا

أفادت طواقم الإسعاف أنّ بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ حول إصابة شاب في شارع هرتسل بحيّ "هدار" في حيفا. وعلى الفور هرعت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت الإسعافات الأولية للمصاب، الذي وصفت حالته بالحرجة للغاية.

قُتل شاب يبلغ من العمر 25 عاما، مساء اليوم الأحد، جرّاء تعرّضه لجريمة طعن في مدينة حيفا.

وأعلنت طواقم "نجمة داود الحمراء" أنّ الشاب، البالغ من العمر نحو 25 عاما، تعرّض لإصابات نافذة، حيث جرت محاولات إنعاشه في الميدان، غير أنّ الطواقم الطبية اضطرت في نهاية المطاف إلى إقرار وفاته في المكان متأثراً بجراحه الخطيرة.