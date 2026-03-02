إصابة رجل وطفلة بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار برهط

أُصيب رجل (40 عامًا) بجروح حرجة وطفلة (8 سنوات) بجروح متوسطة، عصر اليوم، في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط. وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوروكا، حيث يخضع الرجل لعمليات إنعاش.

أصيب رجل بجروح خطيرة وطفلة بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وأفاد متحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأنّه "في تمام الساعة 3:41 عصرًا، تلقّى مركز الطوارئ 101 في منطقة النقب بلاغًا عن نقل مصابين جرّاء حادث عنيف إلى عيادة محلية في مدينة رهط".

وأوضح البيان أنّ "طواقم الإسعاف قدّمت العلاج الطبي لرجل (40 عامًا) وُصفت حالته بالحرجة إثر إصابته بجروح نافذة، حيث جرى نقله إلى مستشفى سوروكا وهو يخضع حاليًا لعمليات إنعاش قلبي رئوي. كما تم نقل طفلة (8 سنوات) وُصفت حالتها بالمتوسطة، بعد إصابتها بجروح نافذة، لاستكمال العلاج الطبي في المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.