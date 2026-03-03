اعتقال شاب من دالية الكرمل بشبهة التحريض وتمجيد إيران عبر مواقع التواصل

اعتقلت الشرطة شابا (31 عامًا) من دالية الكرمل بشبهة التحريض ودعم الإرهاب عبر منشورات على مواقع التواصل تمجّد إيران وقيادتها، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي مظاهر تحريض أو دعم للعنف.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مشتبه (31 عامًا) من دالية الكرمل، شمالي البلاد، بشبهة "التحريض ودعم الإرهاب عبر نشر مضامين تمجّد إيران وقيادتها خلال العملية الجارية".

وأفادت الشرطة أن "الاعتقال جاء في إطار متابعة ورصد منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها "تتابع الفضاء الرقمي بشكل مستمر، وأن أي تحريض أو دعم للإرهاب سيُواجَه بإجراءات حازمة وتقديم المتورطين إلى القضاء دون تسامح".

ومن المقرر عرض المشتبه على المحكمة للنظر في طلب تمديد توقيفه، فيما تتواصل التحقيقات في القضية.