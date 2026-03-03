بلدية باقة الغربية تطالب بفتح فرع البريد فورًا: إغلاقه يحرم آلاف السكان من مخصصات التأمين

طالبت بلدية باقة الغربية بفتح فرع البريد في المدينة فورًا خلال حالة الطوارئ، بعد إغلاقه بذريعة عدم وجود ملجأ، مؤكدة أن القرار يحرم آلاف السكان، خاصة متلقي مخصصات مؤسسة التأمين، من خدمات أساسية ويمسّ بحقوقهم.

طالبت بلدية باقة الغربية بفتح فرع البريد الرئيسي في المدينة بشكل فوري خلال حالة الطوارئ، بعد إغلاقه من قبل "بريد إسرائيل" بدعوى الوضع الأمني وعدم وجود ملجأ في المبنى.

وجاء في رسالة شديدة اللهجة وجّهتها البلدية إلى إدارة منطقة الشمال في سلطة البريد، أن "استمرار إغلاق الفرع يمسّ مباشرة بآلاف السكان، خاصة كبار السن والمرضى ومتلقي المخصصات والعائلات المحتاجة، الذين يعتمدون على خدمات البريد لتلقي مستحقاتهم من مؤسسة التأمين الوطني ودفع التزاماتهم المالية".

وأكدت البلدية أن "اضطرار الأهالي إلى التوجه لبلدات مجاورة للحصول على الخدمات البريدية يعرّضهم لمخاطر إضافية في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة، ويضاعف من معاناتهم اليومية"، معتبرة أنه "من غير المقبول أن تبقى مدينة بحجم باقة الغربية دون خدمات بريدية أساسية، في حين تستمر فروع قريبة بالعمل كالمعتاد".

وطالبت البلدية بإعادة فتح الفرع فورًا، حتى لو لساعات عمل محدودة يوميًا، وإيجاد حل عاجل يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأخير، مشددة على أن استمرار الإغلاق يشكل مسًّا بحقوق المواطنين واحتياجاتهم الحيوية.