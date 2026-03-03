تمديد اعتقال الناشط تامر خليفة من أم الفحم 7 أيام بشبهات أمنية

مدّدت محكمة الصلح في حيفا اعتقال الناشط تامر خليفة من أم الفحم لمدة سبعة أيام، على خلفية شبهات أمنية، بينها التواصل مع عميل أجنبي، فيما تتواصل التحقيقات معه.

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، اعتقال الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم لمدة 7 أيام، وذلك بعد اعتقاله، أمس، من منزله في حي العيون في مدينة أم الفحم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت، أمس، منزل خليفة حيث قامت بتفتيش المنزل وتخريب محتوياته، وفقًا للعائلة.

بعد تفتيش المنزل

وطالبت الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال خليفة لمدة 15 يومًا، لكن المحكمة مددت اعتقاله لمدة 7 أيام. وتنسب الشرطة لخليفة شبهات أمنية ومن بينها "التواصل مع عميل أجنبي".

ويخضع خليفة لتحقيقات متواصلة من قبل الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).