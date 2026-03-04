أكثر من 15 ألف عربي في اللد بلا ملاجئ: مطالبات بتحرك عاجل لضمان سلامة السكان

يعيش أكثر من خمسة عشر ألف مواطن عربي في أحياء المحطة وشنير وس.ح بمدينة اللد دون ملاجئ عامة أو أماكن آمنة، في ظل استمرار الحرب وتصاعد المخاطر الأمنية. ودعت جهات محلية البلدية إلى تحرك فوري لتوفير حلول عاجلة.

حذّرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأحياء العربية، في ظل استمرار الحرب، مؤكدة أن ما يزيد على خمسة عشر ألف مواطن عربي يقطنون في أحياء المحطة وشنير وس.ح، يفتقرون إلى ملاجئ عامة أو أماكن آمنة تضمن حمايتهم عند الطوارئ.

وأشارت إلى أن "هذه المرحلة الحساسة تتطلب تحركاً فورياً ومسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة السكان، في ظل ما وصفته بإهمال رسمي، لا سيما من قبل بلدية اللد، تجاه احتياجات الأحياء العربية في ما يتعلق بالبنى التحتية الخاصة بالحماية المدني"ة.

وطالبت الللجنة الشعبية البلدية بالعمل العاجل على توفير حلول آمنة للسكان العرب، وتأهيل الملاجئ العامة القائمة في الأحياء الأخرى، إلى جانب إقامة ملاجئ جديدة أو تزويد الأحياء العربية بغرف آمنة، مع تسهيل إجراءات الترخيص ومساعدة الأهالي الراغبين في بناء غرف حماية داخل منازلهم.

وضع أحد الملاجئ في اللد

كما دعت الأهالي إلى الالتزام الكامل بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مؤكدة أهمية الخروج من حالة اللامبالاة في ظل الظروف الراهنة.

وفي السياق ذاته، وُجّه نداء إلى القوى المجتمعية ووسائل الإعلام والناشطين الاجتماعيين والسياسيين وخطباء الجمعة، لتعزيز الوعي العام ورفع مستوى الجهوزية المجتمعية، إضافة إلى تشجيع أصحاب الإمكانات على التبرع لتوفير غرف آمنة وتوزيعها في الأحياء العربية، مع التأكيد على ضرورة تجهيز حقيبة طوارئ في كل منزل ومتابعة الإرشادات الرسمية المتعلقة بسلامة الجمهور.

وأكدت الشعبية أن المرحلة الحالية دقيقة وخطيرة، وتستوجب تضافر الجهود الشعبية والرسمية لتقليل المخاطر وحماية الأرواح.