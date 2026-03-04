إطلاق سراح مجد أسدي من دالية الكرمل بعد اعتقاله بشبهة التحريض وتمجيد إيران

أطلقت محكمة الصلح في حيفا سراح مجد أسدي من دالية الكرمل، وذلك بعد يومين من اعتقاله من قبل الشرطة الإسرائيلية بشبهة "التحريض وتمجيد إيران عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت الشرطة قد أوقفت أسدي للتحقيق بدعوى نشر مضامين اعتبرتها تحريضية، في إطار متابعتها لما وصفته بـ"مخالفات تتعلق بالأمن والنظام العام" على الفضاء الرقمي. وخلال جلسة المحكمة، عرضت الشرطة مواد التحقيق وطلبت تمديد توقيفه، فيما طالب طاقم الدفاع بالإفراج الفوري عنه، مؤكدًا أن ما نُشر يندرج ضمن حرية التعبير ولا يرقى إلى مستوى المخالفة الجنائية.

وبعد الاستماع إلى مرافعات الطرفين، قررت المحكمة إطلاق سراح أسدي بشروط مقيّدة، من بينها عدم نشر منشورات متعلقة بالحرب لغاية 5 أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة مالية، وتعهد بعدم التواصل بشأن موضوع التحقيق، إضافة إلى قيود أخرى لم تُفصح تفاصيلها كاملة.

وقالت المحامية من مركز "عدالة" الحقوقي، الموكلة بالدفاع عن أسدي، هديل أبو صالح، لـ"عرب 48"، إن "الشرطة الإسرائيلية طلبت تمديد اعتقال أسدي على خلفية منشور نشره على صفحته في فيسبوك حول علي خامنئي".

وأضافت أبو صالح: "ادّعت الشرطة أن المنشور، وبما أنه تناول خامنئي بصفته المرشد الأعلى في إيران، فإنه يُعدّ متماهياً مع الحرس الثوري، وهو ادعاء جرى تفنيده أمام القاضي، لا سيما أن المنشور لم يتطرق إلى الحرس الثوري مطلقاً، وإنما تناول تفاصيل تتعلق بحياة خامنئي".