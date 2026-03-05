اعتقال امرأة في منطقة وادي عارة بعد تفتيش منزلها والعثور على علم فلسطين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية إحدى سكان مدينة "حريش" في منطقة وادي عارة بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرها وهي ترفع علمًا فلسطينيًا.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقًا عقب تداول المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه إحدى سكان مدينة "حريش" وهي ترفع العلم الفلسطيني، ما أدى إلى تنفيذ عملية تفتيش في منزله.

ووفق بيان الشرطة، "تحرك أفراد مركز الشرطة فور تلقي المعلومات، حيث وصلوا إلى منزل المرأة وقاموا بتفتيشه. وخلال التفتيش عثروا على علم فلسطين داخل المنزل".

وأضافت الشرطة أنه "جرى اعتقال المرأة واقتيادها إلى مركز الشرطة لاستجوابها، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقًا بشروط تقييدية، من بينها فرض الإقامة الجبرية عليها، فيما لا يزال التحقيق في القضية مستمرًا".

وحذرت الشرطة الإسرائيلية في بيانها من أنها "خصوصًا في هذه الفترة وفي ظل الحرب وكجزء مما وصفته بعملية 'زئير الأسد'، ستتعامل بحزم ودون أي تسامح مع مظاهر دعم لعناصر معادية أو منشورات قد تحرض على الفتنة وتخل بالنظام العام".