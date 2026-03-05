بدء العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد يوم 27 آذار 2026

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 في البلاد فجر يوم الجمعة الموافق 27 آذار/ مارس، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الأمام عند الساعة الثانية فجرًا لتصبح الثالثة.

وسيتم عند الساعة الثانية فجرًا تقديم الساعة إلى الثالثة فجرًا، ما يعني فقدان ساعة من النوم مقابل زيادة ساعة من ضوء النهار خلال المساء.

وبموجب هذا التغيير، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد بعد انتهاء فترة التوقيت الشتوي التي استمرت منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى فجر يوم الأحد 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، حيث سيتم حينها إعادة عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الوراء والعودة إلى التوقيت الشتوي.

ويهدف العمل بالتوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ساعات النهار بشكل أفضل خلال أشهر الصيف، عبر تأخير وقت غروب الشمس وإتاحة ساعات إضاءة أطول في المساء.