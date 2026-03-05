مصرع عامل إثر سقوط لوح رخام عليه داخل مصنع في رحوفوت

عامل (40 عامًا) لقي مصرعه إثر سقوط لوح رخام ثقيل عليه خلال عمله داخل مصنع في مدينة رحوفوت، حيث أُعلنت وفاته في المكان متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث عمل وقع داخل أحد المصانع في مدينة رحوفوت، وسط البلاد، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ -لواء المركز".

وأوضح يسرائيل بيرتس، رئيس فرع اتحاد الإنقاذ في رحوفوت، أن "الطواقم تلقت بلاغًا عن الحادث، حيث تبيّن في المكان أن لوحًا من الرخام ذا وزن ثقيل سقط على العامل أثناء عمله داخل المصنع".

وأضاف أن "الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان اضطرت إلى إقرار وفاة العامل في الموقع، نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرّض لها".

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، كما تم إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقًا للإجراءات المتبعة.

مصرع 14 عاملا وإصابة أكثر من 120 آخرين بجروح متفاوتة منذ مطلع العام

وفقا للمعطيات والإحصاءات المتوفرة فقد لقي 14 عاملا مصارعهم وأصيب أكثر من 120 آخرين بجروح متفاوتة، جراء حوادث عمل مختلفة وقعت في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، في ظل استمرار الإهمال وعدم توفر الرقابة الرسمية على شروط السلامة المهنية.

وتُظهر المعطيات السنوية أن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملاً وإصابة 734 آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة. وقد تركت هذه الإصابات آثارًا جسيمة على حياة المصابين وعائلاتهم، سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب الإحصاءات، فإن غالبية حوادث العمل تركزت في حوادث السقوط من علو، إضافة إلى حوادث مركبات داخل مواقع العمل، في ظل تقاعس الحكومة عن فرض رقابة فعلية وتشديد تطبيق معايير السلامة، واستمرار التساهل مع شركات ومقاولين يقدّمون تعظيم الأرباح على حساب حياة وصحة العمال.

وتشير الجهات المعنية إلى أن العمال، الذين يُشكّلون "الحلقة الأضعف" في سوق العمل الإسرائيلي، هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الحوادث، في ظل غياب بيئة عمل آمنة تحترم شروط السلامة المهنية، وتخاذل الجهات المسؤولة عن حماية حقوقهم وضمان سلامتهم.