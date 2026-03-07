نائب رئيس بلدية رهط: إغلاق حي البيان عقاب جماعي واستفزاز من الشرطة ولا يحدّ من الجريمة

استنكر نائب رئيس بلدية رهط، حسن النصاصرة خلال حديثه لـ"عرب ٤٨" ما وصفه بالاستفزاز الذي قامت به الشرطة في حي البيان، مؤكدا على أن "الأهالي يدينون مثل هذه الإجراءات التي تستهدف السكان..."

أثار قرار الشرطة الإسرائيلية، إغلاق المدخل الرئيس لحي البيان في مدينة رهط، قبل يومين، بواسط مكعبات إسمنتية، حالة استياء وغضب لدى الأهالي.

وادعت الشرطة الإسرائيلية، إغلاق الحي بحجة محاربة العنف والجريمة في المدينة والحد من تنقل المجرمين، وذلك بعد تطبيق هذه التجربة في أكثر من مدينة وبلدة عربية، دون تحقيق أي انخفاض بمستويات الجرائم.

حسن النصاصرة

واستنكر نائب رئيس بلدية رهط، حسن النصاصرة خلال حديثه لـ"عرب ٤٨" ما وصفه بالاستفزاز الذي قامت به الشرطة في حي البيان، مؤكدا على أن "الأهالي يدينون مثل هذه الإجراءات التي تستهدف السكان، نحن ندعم جمع السلاح ومحاربة الجريمة، لكننا نرفض بشكل قاطع سياسة العقاب الجماعي التي تمسّ بجميع سكان الحي".

وأوضح النصاصرة أن "الشرطة أغلقت مدخل حي البيان الوحيد، وهو حي يسكنه نحو 3 آلاف شخص، ما تسبب بإرباك كبير لحياة السكان وتعطيل شؤونهم اليومية، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، حيث شهد حي آخر في رهط إغلاقا مشابها لفترة قصيرة".

وأشار النصاصرة إلى أن "مثل هذه الخطوات لا تساهم فعليا في محاربة الجريمة، بل تزيد من حالة الفوضى وتثقل كاهل المواطنين، مكافحة الجريمة تتطلب عملا منهجيا ومستداما، يقوم على خطة واضحة وشاملة وليس على إجراءات مفاجئة تمسّ بالسكان".

وأضاف النصاصرة أن "هذه الإجراءات بدأت الشرطة تطبقها مؤخرا، وهي استنساخ للأساليب التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

كما لفت إلى أنه "من المقرر عقد جلسة في بلدية رهط يوم غد الأحد لبحث هذه التطورات وتداعياتها على سكان الحي".