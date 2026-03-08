تمديد اعتقال الناشط تامر خليفة من أم الفحم أربعة أيام إضافية

محكمة الصلح في حيفا تقرر تمديد اعتقال الناشط من أم الفحم تامر خليفة أربعة أيام علما بأن الشرطة طلبت تمديده 12 يومًا، فيما يواصل الشاباك التحقيق معه بعد اعتقاله من منزل عائلته خلال اقتحام فجرًا وتخريب محتوياته.

مدّدت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأحد، اعتقال الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم لمدة أربعة أيام إضافية، وذلك بعد اعتقاله الأسبوع الماضي من منزل العائلة في المدينة بادعاء وجود "شبهات أمنية".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وطالبت الشرطة بتمديد اعتقال خليفة لمدة 12 يومًا إضافية، غير أن المحكمة قررت تمديد الاعتقال أربعة أيام فقط.

وتواجد عدد من المتضامنين مع خليفة في المحكمة، حيث مُنع الحضور من دخول جلسة المحكمة.

المعتقل تامر خليفة

وهذه هي المرة الثانية التي تمدد فيها المحكمة اعتقال خليفة، بعد اعتقاله قبل نحو أسبوع. وكان قد اعتُقل في 2 آذار/ مارس الجاري من منزله في حي العيون في أم الفحم، عقب اقتحام المنزل وتخريب محتوياته.

ويخضع خليفة لتحقيقات متواصلة من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) منذ لحظة اعتقاله، ويقبع حاليًا في سجن الجلمة.

وينشط خليفة منذ سنوات في العمل السياسي والاجتماعي في المجتمع العربي، فيما اعتُقل بشبهات أمنية.

وقالت فريدة محمد شريم، والدة المعتقل تامر خليفة، لـ"عرب 48"، إن المحكمة مددت اليوم اعتقال ابنها أربعة أيام إضافية، بعد اعتقاله الأسبوع الماضي من منزل العائلة في أم الفحم فجرًا، عقب اقتحام المنزل وتخريب محتوياته.

وأضافت أن وجود الأطفال في المنزل لم يمنع الشرطة من تخريب المنزل والتعامل بعنف مع المتواجدين داخله، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد اعتقال ابنها، معربة عن أملها بأن "يخرج من السجن قريبًا سالمًا".