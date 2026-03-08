يافا: مقتل الشاب محمود دقّة متأثرًا بجراحه بعد ثلاثة أيام من تعرضه لجريمة إطلاق نار

يأتي مقتل محمود دقّة بعد أقل من ثلاثة أشهر على مقتل شقيقه محمد دقّة بإطلاق نار في منطقة القدس، في جريمة لم تُعلن الشرطة عن اعتقال مشتبهين فيها، كما لم يُبلّغ عن اعتقالات في قضية إطلاق النار التي أودت بحياة

توفي مساء اليوم الأحد الشاب محمود دقّة، وهو في العشرينات من عمره ومن سكان يافا، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر تعرّضه لإطلاق نار قبل ثلاثة.

وكان دقّة قد نُقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج، حيث خضع للعلاج المكثف منذ إصابته، إلا أن الطواقم الطبية أعلنت، مساء اليوم الأحد، وفاته متأثرًا بجراحه.

ويأتي مقتل محمود دقّة بعد أقل من ثلاثة أشهر على مقتل شقيقه محمد دقّة بإطلاق نار في منطقة القدس، في جريمة لم تُعلن الشرطة عن اعتقال مشتبهين فيها، كما لم يُبلّغ عن اعتقالات في قضية إطلاق النار التي أودت بحياة محمود.

يُذكر أن الضحية كان قد تزوج قبل نحو شهرين فقط.

وبمقتل محمود دقّة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 60 قتيلًا، وسط استمرار موجة العنف والجريمة.

وبهذه الجرائم، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 60 قتيلًا بينهم 14 ضحية منذ بداية شهر رمضان، كما تضم القائمة أربع حالات قتل برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتَيان دون سن 18 عامًا.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات متزايدة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لوقف انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح.

وشهدت البلدات العربية في الأسابيع الأخيرة احتجاجات وإضرابات متواصلة تنديدًا بتفاقم العنف، من بينها إضراب عام انطلق من مدينة سخنين، تبعته مظاهرات وتحركات احتجاجية في عدد من البلدات العربية، إضافة إلى مظاهرتين قطريتين في سخنين وتل أبيب وقافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية باتجاه القدس للمطالبة بوضع حد لدوامة العنف.