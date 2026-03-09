اجتماع طارئ في بلدية عرابة إثر إطلاق النار على رئيس البلدية ورئيس الشعبية

بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية وبلدية عرّابة، عقد اجتماع طارئ ناقش حادثة إطلاق النار التي استهدفت رئيس البلدية أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية أنور ياسين، مؤكدين رفضهم القاطع للعنف والإجرام.

من اجتماع المتابعة في بلدية عرابة، اليوم (عرب 48)

عُقد، اليوم الإثنين، اجتماع طارئ في مبنى بلدية عرّابة البطوف بدعوة مشتركة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والبلدية واللجنة الشعبية في عرّابة، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار الخطيرة التي استهدفت رئيس البلدية د. أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية د. أنور ياسين.

وشارك في الاجتماع العشرات من رؤساء السلطات المحلية، وأعضاء لجنة المتابعة، ورؤساء وممثلي الأحزاب وأعضاء الكنيست، بالإضافة إلى ناشطين محليين.

وافتتح رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، الاجتماع بالحديث عن الجريمة الصادمة التي وقعت، مشيرًا إلى تقاعس السلطات الإسرائيلية عن محاربة الجريمة وتواطؤها مع عصابات الإجرام، ومؤكدًا على أهمية الخروج من الاجتماع بقرارات جريئة.

لجنة المتابعة تعقد اجتماعا طارئا في بلدية عرابة إثر إطلاق النار على رئيس البلدية ورئيس الشعبية

للتفاصيل: https://t.co/mKxEPfUiC3 pic.twitter.com/02sa76J1wO — موقع عرب 48 (@arab48website) March 9, 2026

وتحدث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مازن غنايم، عن الجريمة وتبعاتها الخطيرة، مقترحًا الإضراب العام في السلطات المحلية يوم غدٍ الثلاثاء.

وانتقد الشيخ رائد صلاح التحركات التي تأتي كرد فعل على أحداث العنف المؤلمة، واقترح إقامة لجان إصلاح ذات عمل منهجي في كافة المدن والبلدات، على أن يكون عملها متواصلًا طوال الفترة، وليس فقط في أعقاب الأحداث العنيفة.

وأشار رئيس لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة، منصور دهامشة، إلى أهمية تصعيد الجهود نحو مواجهة منظمات الإجرام والمجرمين ونبذهم اجتماعيًا.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إن "جريمة كهذه لا يجب أن تمر مرور الكرام"، واقترح تنظيم بلدية عرابة واللجنة الشعبية نشاطات وفعاليات تندد بالجريمة والعنف، وتعمل على إبراز صوت الأكثرية المسالمة على صوت المجرمين، بالإضافة إلى توضيح تفاصيل المشاكل والخلافات التي تحدث داخل أروقة السلطات المحلية، مثل محاولات فرض إتاوات والاستيلاء على المناقصات وغيرها من المظاهر.

ودعا أبو شحادة إلى عقد اجتماع مع أكبر عدد ممكن من سفراء الدول الأجنبية لتجنيد الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية.

قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، في اجتماع لجنة المتابعة اليوم، إن "جريمة كهذه لا يجب أن تمر مرور الكرام"، واقترح تنظيم بلدية عرابة واللجنة الشعبية نشاطات وفعاليات تندد بالجريمة والعنف، وتعمل على إبراز صوت الأكثرية المسالمة على صوت المجرمين، بالإضافة إلى… pic.twitter.com/SCynNPNnhQ — موقع عرب 48 (@arab48website) March 9, 2026

وجاءت الدعوة إلى الاجتماع بهدف بحث تداعيات الجريمة الخطيرة التي هزّت المدينة، والتأكيد على موقف موحد يرفض العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وفي بيان صدر عن الجهات الداعية، تم التنديد الشديد بإطلاق النار الذي استهدف القيادات المحلية في المدينة، مؤكدين أن هذا الاعتداء يُعد مسًّا خطيرًا بأمن المجتمع وسلامته، ومحاولة مرفوضة لبث الخوف وتقويض العمل الجماهيري والمؤسساتي.

وشددت الجهات المنظمة على أن مشاركة القيادات المحلية وممثلي الجمهور في الاجتماع تأتي تأكيدًا على وحدة الصف ورفضًا قاطعًا لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وعلى ضرورة العمل المشترك للتصدي لظاهرة العنف والجريمة التي تهدد المجتمع.

وأكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية في عرّابة وبلدية عرّابة أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب تضافر الجهود المجتمعية والرسمية، مشددين على ضرورة حماية القيادات المحلية وصون أمن المجتمع واستقراره.