المحكمة المركزية في حيفا تصدر حكمًا بالسجن 18 عامًا لمُدان على خلفية مقتل الطفل عمار حجيرات

أصدرت المحكمة المركزية حكمًا بالسجن 18 عامًا على عاطف خالدي بعد إدانته بمقتل الطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وذلك ضمن اتفاق قضائي بعد جهود صلح بين العائلتين.

أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، برئاسة القضاة تمار نَئوت بيري وعدي حين براك ومحمد علي، حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا على عاطف خالدي بعد إدانته بمقتل الطفل عمار حجيرات من قرية بير المكسور.

وجاء الحكم بعد تقديم النيابة العامة لائحة اتهام تتعلق بالقتل غير المتعمد بظروف لامبالاة، إثر إصابة الطفل برصاصة أطلقت تجاه شاحنة أثناء لعبه في حديقة عامة يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2022.

وتم التوصل إلى اتفاق قضائي بين النيابة ومحامي الدفاع لتحديد مدة السجن بين 18 و21 عامًا، بعد نجاح مساعي الصلح ورأب الصدع بين العائلتين.

وأعربت المحكمة عن أسفها العميق لمقتل الطفل، مؤكدة على السعي نحو بناء أمل بعد هذه الفاجعة.