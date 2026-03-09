لجنة المتابعة تدين إطلاق النار على رئيس بلدية عرّابة ورئيس لجنتها الشعبية وتدعو لاجتماع طارئ

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حادثة إطلاق النار التي استهدفت رئيس بلدية عرّابة أحمد نصّار ورئيس لجنتها الشعبية أنور ياسين، معتبرةً إياها اعتداءً خطيرًا على العمل الجماهيري. ودعت اللجنة إلى عقد اجتماع طارئ في المدينة.

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، صباح اليوم الإثنين، بشدة حادثة إطلاق النار التي استهدفت رئيس بلدية عرّابة، د. أحمد نصّار، ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة، د. أنور ياسين، مساء أمس.

وأكدت لجنة المتابعة، في بيان صدر عنها، أن استهداف ممثلي الجمهور الذين يخدمون بلداتهم ومجتمعهم يشكّل مساسًا خطيرًا بالأهالي وبالعمل الجماهيري، ويعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء المجتمعية والسياسية والأخلاقية والدينية، لا سيما في شهر رمضان المبارك، الذي يفترض أن يسوده التسامح والتكافل والخير.

وفي أعقاب الحادثة، دعت لجنة المتابعة إلى عقد اجتماع طارئ في عرّابة، بمشاركة ممثلي اللجنة الشعبية والبلدية في المدينة، إلى جانب سكرتارية لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك لبحث تداعيات حادثة إطلاق النار واستهداف القيادات المحلية.

كما أعربت لجنة المتابعة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لكل من د. أحمد نصّار ود. أنور ياسين، محمّلة الشرطة مسؤولية تفاقم ظاهرة الجريمة والعنف، وما وصفته بالتصاعد الخطير في نشاط منظمات الإجرام داخل المجتمع العربي.

ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيق فوري وجدي لكشف هوية الجناة وتقديمهم إلى القضاء، كما ناشدت جماهير المجتمع العربي نبذ جميع مظاهر العنف والجريمة، وتعزيز قيم التسامح والسلم الأهلي على مدار العام، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.