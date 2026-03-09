وفاة محمد عماش من جسر الزرقاء إثر نوبة قلبية مفاجئة أثناء توجهه إلى الملجأ

توفي الشاب محمد عماش، البالغ من العمر 26 عامًا، من جسر الزرقاء إثر نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء توجهه إلى الملجأ، وفقًا لمصادر محلية.

شهدت بلدة جسر الزرقاء حالة من الصدمة والحزن بعد وفاة الشاب محمد عماش، البالغ من العمر 26 عامًا، إثر نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء توجهه إلى الملجأ بعد إطلاق صافرات الإنذار، وفقًا لمصادر محلية مطلعة.

وقال أهالي البلدة إن الحادث وقع بشكل مفاجئ، حيث كان الشاب في طريقه لأداء مهام يومية بسيطة، قبل أن يتعرض للنوبة القلبية، ما أسفر عن وفاته في الحال. وأضافوا أن الفاجعة أثرت بشكل كبير على المجتمع المحلي، خصوصًا في ظل صغر سنه وحيويته المعهودة.

وقد عبرت عائلة الفقيد وأصدقاؤه عن حزنهم العميق، مؤكدين أن محمد كان شابًا محبوبًا وملتزمًا تجاه أسرته ومجتمعه، ما جعل نبأ وفاته صدمة مؤلمة للجميع.

ودعا الأهالي الجهات المعنية إلى تعزيز الوعي حول حالات الطوارئ الصحية وضرورة التدخل السريع عند ملاحظة أي أعراض خطيرة، مشيرين إلى أن الاستجابة السريعة يمكن أن تنقذ الأرواح في كثير من الحالات.

وشهدت البلدة مراسم عزاء محدودة، التزامًا بالتعليمات بسبب الحرب وسقوط الصواريخ، حيث حضر العشرات من الأقارب والجيران للتعبير عن تضامنهم مع العائلة في هذه اللحظات الصعبة.