أصيب شخصان على الأقل، اليوم الثلاثاء، خلال مطاردة بوليسية تخللها إطلاق نار في منطقة تقع جنوب مجد الكروم، فيما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا في المكان ومنعت اقتراب المواطنين، دون صدور تفاصيل إضافية حتى الآن.

من المكان في مجد الكروم، اليوم

أصيب شخصان، أحدهما بجروح خطيرة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، خلال مطاردة بوليسية تخللها إطلاق نار في المنطقة الواقعة جنوب بلدة مجد الكروم بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا في المكان ومنعت اقتراب المواطنين أو وسائل الإعلام من موقع الحادث، فيما لم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات المطاردة أو هوية المصابين.

إصابتان خلال مطاردة بوليسية تخللها إطلاق نار قرب مجد الكروم

وأعلنت الشرطة أن "أفراد شرطة الساحل أحبطوا، قبل قليل، محاولة لتنفيذ جريمة قتل، بعدما رصدوا فرقة اغتيال كانت في طريقها لتنفيذها. وجاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها الوحدة المركزية في منطقة الساحل بالتعاون مع مركز شرطة الجليل الغربي وعناصر الوحدة الخاصة (يسام)، حيث جرى تعقّب فرقة كانت تخطط لارتكاب جريمة قتل في ظل الصراع الدامي".

وأضافت أن "ضباط الشرطة تواصلوا مع المشتبه بهم وتمكنوا من تحييدهم واعتقالهم. وخلال العملية، دهس المشتبه بهم أحد أفراد الشرطة، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى".

تأتي هذه الحادثة في ظل تكرار حوادث إطلاق النار والمطاردات الشرطية في البلدات العربية بالبلاد خلال الفترة الأخيرة، وسط تصاعد الجريمة والسلاح غير المرخص. وغالبًا ما تنتهي مثل هذه المطاردات بإصابات أو اعتقالات، فيما تفرض الشرطة طوقًا أمنيًا في مواقع الحوادث إلى حين انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة.