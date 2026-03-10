إضراب للسلطات المحلية العربية وإضراب عام في عرّابة البطوف

عمّ الإضراب مختلف السلطات المحلية العربية، باستثناء غرف الطوارئ، اليوم، كما ساد إضراب شامل في مدينة عرابة البطوف، احتجاجًا على جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس البلدية د. أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية د. أنور ياسين.

من اجتماع المتابعة في بلدية عرابة، أمس

عمّ الإضراب مختلف السلطات المحلية العربية، باستثناء غرف الطوارئ، اليوم الثلاثاء، كما ساد إضراب شامل في عرابة البطوف، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس البلدية د. أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية د. أنور ياسين، في ظل ما وُصف بـ"التصاعد الخطير" لموجة العنف والجريمة التي تضرب المجتمع العربي.

وعقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ظهر أمس الإثنين، اجتماعًا طارئًا في مبنى بلدية عرّابة، وذلك في أعقاب الاعتداء بإطلاق النار الذي أسفر عن إصابة رئيس بلدية عرّابة ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والحركات السياسية، وقيادات من بلدية عرّابة واللجنة الشعبية في المدينة، إضافة إلى ناشطين وناشطات من أطر مجتمعية مختلفة.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع سبل التصدي لتصاعد مظاهر العنف والجريمة، خصوصًا بعد الجريمة التي استهدفت قيادات محلية في المدينة. وجرى الاتفاق على تبنّي مقترحات إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية، إلى جانب الإضراب العام في عرّابة.

كما شدّد المجتمعون على ضرورة العمل الجاد من قبل الجهات المسؤولة للقبض على الجناة المتورطين في جريمة عرّابة، التي وُصفت خلال الاجتماع بأنها جريمة نكراء وخطيرة تمس بأمن المجتمع.

وأكدت لجنة المتابعة في ختام الاجتماع مواصلة النشاطات الاحتجاجية، بما في ذلك تنظيم المسيرات والمظاهرات، فور انتهاء القيود المفروضة على التجمهر في ظل العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران.

أعلنت اللجنة الشعبية وبلدية عرّابة عن إضراب شامل في المدينة لمدة يومين، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس البلدية ورئيس اللجنة الشعبية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن اللجنة الشعبية والبلدية أن حادثة إطلاق النار الأخيرة تشكل "جرس إنذار خطير"، مؤكدة أن ما يجري في المدينة والمجتمع تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأن الصمت لم يعد خيارًا في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن وسلامة الأهالي.

وأوضح البيان أن الإضراب الشامل يشمل جميع المؤسسات في المدينة، وذلك كخطوة احتجاجية للضغط على الجهات المسؤولة من أجل القيام بواجبها في كشف الجناة ووضع حد لحالة الفوضى وانتشار السلاح.

كما أعلنت الجهات المنظمة عن الشروع فورًا في تشكيل لجنة صلح محلية، إلى جانب إقامة لجان أحياء تهدف إلى تعزيز التكاتف المجتمعي والعمل على مواجهة ظاهرة العنف والجريمة ومحاصرتها.

وفي إطار الخطوات المزمع اتخاذها، دعت اللجنة الشعبية وبلدية عرّابة الأطباء في المدينة إلى اجتماع طارئ يُعقد اليوم عند الساعة الواحدة ظهرًا في مبنى البلدية، للتشاور حول سبل التصدي لآفة العنف المتفشية في المجتمع.

كذلك وجّه البيان دعوة إلى المربين والطلاب لإطلاق حملة مجتمعية واسعة لمناهضة العنف والجريمة والخاوة، من خلال نشر فيديوهات وصور وشعارات توعوية، بمشاركة الأهالي ومختلف شرائح المجتمع.

وأكدت اللجنة الشعبية وبلدية عرّابة في ختام البيان رفضها القاطع لاستمرار حالة العنف، مشددة على أنها لن تسمح بأن يعيش أبناء المدينة تحت تهديد السلاح، ولن تقبل بتحول عرّابة إلى ساحة للفوضى.