الشرطة الإسرائيلية تبعد الشيخ محمد أمارة من زلفة عن الأقصى لمدة 6 شهور

أبعدت الشرطة الإسرائيلية الشيخ محمد أمارة من بلدة زلفة بمنطقة وادي عارة، عن المسجد الأقصى لمدة 6 شهور اعتبارا من الشهر الجاري ولغاية مطلع شهر أيلول/ سبتمبر 2026.

وتلقى إمام مسجد الفاروق في زلفة قرار الإبعاد بواسطة رسالة نصية تلقاها على تطبيق "واتس آب"، بعدما كانت الشرطة قد استدعته قبل نحو 10 أيام للتحقيق مركز الشرطة بأم الفحم، ثم أبلغته بالتوجه إلى التحقيق في مركز "القشلة" للشرطة في مدينة القدس، بيد أنه لم يتوجه إلى هناك في أعقاب اندلاع الحرب على إيران وبسبب حالة الطوارئ في البلاد.

وفي أعقاب ذلك، تحدث الشيخ محمد أمارة، لـ"عرب 48"، إنه "تلقيت اليوم رسالة عبر تطبيق المراسلة ’واتس آب’ من مركز الشرطة في القدس، تنص على إبعادي عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 شهور، بدءا من 1 آذار/ مارس الجاري وحتى 1 أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأضاف أنه "قبل نحو 10 أيام تلقيت رسالة وضعتها الشرطة على مدخل منزلي، تنص على حضوري إلى مركزها في مدينة أم الفحم، وقد توجهت إلى هناك حيث أبلغوني بأن علي التوجه للتحقيق في مركز القشلة بالقدس".

وأشار الشيخ أمارة إلى أن "استدعائي للتحقيق في أم الفحم ومن ثم إلى القدس هو محاولة للتضييق، إذ طلبوا مني التوجه إلى مركز القشلة يوم السبت، وقلت لهم إنني لا أستطيع وكان من المفترض أن أتوجه يوم الأحد لكنني لم أتوجه بسبب اندلاع الحرب قبلها بيوم".

وتابع "منذ بداية شهر رمضان لم أتوجه إلى المسجد الأقصى، وعلى الرغم من ذلك حضرت الشرطة واستدعتني للتحقيق ومن ثم أبعدتني عنه لمدة 6 شهور. هذه الإبعادات لكل عشاق المسجد تهدف لإفراغه من المصلين ولتحقيق ما تريده السلطات في كل ما يتعلق بتقسيم الأقصى".

وختم الشيخ أمارة بالقول "لا يعقل ما حصل من تفريغ للمسجد الأقصى من المصلين، بينما يؤدي المستوطنون واليهود طقوسهم في منطقة حائط البراق. هذه الازدواجية هدفها إفراغ وإبعاد المسلمين عن المسجد".