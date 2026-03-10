الموت يغيب النائب السابق عبد الوهاب دراوشة

أعلن في بلدة إكسال مساء الثلاثاء عن رحيل ووفاة النائب والقيادي السابق عبد الوهاب دراوشة، الذي شغل عضوية الكنيست لعدة دورات أسهم خلالها في تعزيز الحضور السياسي العربي والعمل البرلماني دفاعا عن حقوق المواطنين العرب وعدالة القضية الفلسطينية.

غيب الموت مساء، الثلاثاء، النائب والقيادي السابق عبد الوهاب دراوشة من بلدة إكسال، بعد مسيرة طويلة في التربية والعمل السياسي، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء عند صلاة الظهر من مسجد الإصلاح بالبلدة إلى مثواه الأخير.

ويعتبر دراوشة من الشخصيات الوطنية البارزة التي كرست نشاطها للدفاع عن حقوق المجتمع العربي، إذ شغل عضوية الكنيست لعدة دورات، وعرف بمواقفه الداعية إلى السلام والعدالة والمساواة.

وأسس دراوشة الحزب الديمقراطي العربي، الذي عُدّ أول حزب عربي مستقل في الكنيست، وأسهم من خلاله في تعزيز الحضور السياسي العربي والعمل البرلماني دفاعا عن حقوق المواطنين العرب، وعدالة القضية الفلسطينية.

ونعى التجمع الوطني الديمقراطي النائب والقيادي السابق دراوشة، "الذي كرس سنوات طويلة من حياته للعمل العام وخدمة مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وكان حاضرا في مسيرة العمل السياسي والبرلماني ومن خلال مؤسساتنا التمثيلية والجماعية دفاعا عن حقوق مجتمعنا، ومن أجل تحقيق المساواة ومناهضة سياسات التمييز والعنصرية".

وتقدم التجمع بالتعازي للعائلة والأقارب بـ"رحيل هذه الشخصية التي أسهمت وأعطت وتركت بصمتها في تمثيل ورفع قضايا مجتمعنا لسنوات طويلة".