جسر الزرقاء: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة جسر الزرقاء عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار قبيل دقائق من موعد الإفطار في بلدة جسر الزرقاء.

ووصل طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الأولية للمصاب، الذي عانى من إصابة خطيرة في القسم العلوي من جسده.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ في وقت تتقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 61 قتيلًا بينهم 15 قتيلا منذ بداية شهر رمضان، كما تضم القائمة 5 حالات قتل برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتَيان دون سن 18 عامًا.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات متزايدة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لوقف انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح.

وشهدت البلدات العربية في الأسابيع الأخيرة احتجاجات وإضرابات متواصلة تنديدًا بتفاقم العنف، من بينها إضراب عام انطلق من مدينة سخنين، تبعته مظاهرات وتحركات احتجاجية في عدد من البلدات العربية، إضافة إلى مظاهرتين قطريتين في سخنين وتل أبيب وقافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية باتجاه القدس للمطالبة بوضع حد لدوامة العنف.