رهط: الشرطة تغلق سوق الثلاثاء بعد مخالفة تعليمات الطوارئ

أغلقت الشرطة سوق الثلاثاء في رهط اليوم بعد مخالفة تعليمات الطوارئ. البلدية حذرت المواطنين من التجمهر وسط خطر سقوط الشظايا الصاروخية.

أغلقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، سوقًا في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بسبب التجمهر ومخالفة تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في ظل حالة الطوارئ، بعد سقوط شظايا صاروخية نتيجة الحرب على إيران.

وقالت بلدية رهط في بيان عاجل إنه "رغم التعليمات الصادرة في ظل حالة الطوارئ، نشهد فتح سوق الثلاثاء في المدينة وتواجد المواطنين والتجار فيه، وذلك مخالفة واضحة للتعليمات الصادرة".

وأهابت بجميع المتواجدين في السوق مغادرته فورًا ودون تأخير، مؤكدة أن "التجمهر في هذه الظروف يشكّل خطرًا مباشرًا على حياتكم ويُعد مخالفة صريحة لتعليمات السلامة".