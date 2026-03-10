مصرع إبراهيم غزال جراء سقوطه عن جرار في عرابة البطوف

أقرت الطواقم الطبية وفاة رجل (65 عامًا) إثر سقوطه عن جرار في مدينة عرابة البطوف، صباح اليوم. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

لقي رجل يبلغ من العمر 65 عامًا مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من على جرار زراعي في مدينة عرابة البطوف بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية الحادث هو الحاج إبراهيم خالد غزال.

المرحوم إبراهيم غزال

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه عُثر على الرجل فاقدًا للوعي وبدون علامات حياة، وقد أكدت الطواقم الطبية وفاته فور وصولها إلى المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وتعتبر حوادث سقوط الأشخاص عن المركبات الزراعية من المخاطر الشائعة في المناطق الزراعية، لا سيما بين كبار السن، نتيجة فقدان التوازن أو الأعطال الميكانيكية. وتعمل السلطات المحلية على توعية المواطنين بأهمية اتخاذ إجراءات السلامة أثناء استخدام المعدات الثقيلة، كما تقوم الطواقم الطبية والطوارئ بمتابعة الحالات المماثلة لضمان التدخل السريع وتقليل المخاطر.