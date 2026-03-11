تحذيرات من نقل مصانع أمنية إلى "تسيبوريت" قرب بلدات عربية في الجليل

حذّر المركز العربي للتخطيط البديل من خطة حكومية لنقل مصانع أمنية إلى المنطقة الصناعية تسيبوريت، معتبرًا أن الخطوة قد تحمل تداعيات تخطيطية وبيئية على البلدات العربية المجاورة. ودعا إلى وقف التقدم في الخطة بصيغتها الحالية وإجراء فحص تخطيطي شامل.

أبدى المركز العربي للتخطيط البديل معارضته لخطة حكومية تقضي بنقل مصانع ومنشآت أمنية إلى المنطقة الصناعية "تسيبوريت" في منطقة الجليل، شمالي البلاد، محذرًا من انعكاسات تخطيطية وبيئية محتملة قد تؤثر على البلدات العربية المجاورة، وعلى رأسها المشهد، كفر كنا، الرينة، إضافة إلى بلدات المجلس الإقليمي البطوف.

وأوضح المركز أن المعطيات المتداولة تشير إلى توجه حكومي لنقل منشآت أمنية وعسكرية من مناطق حضرية في مركز البلاد، في إطار خطة تهدف إلى إخلاء مساحات أرض لاستخدامات مدنية وتطويرية. إلا أن اختيار منطقة قريبة من تجمعات سكنية عربية لإقامة هذه المنشآت يثير، بحسب المركز، تساؤلات حول معايير توزيع الاستخدامات الحساسة وسياسات التخطيط على المستوى القطري.

وفي اعتراض رسمي وجّهه إلى وزير الأمن ووزير المالية ووزير الداخلية ومدير "سلطة أراضي إسرائيل"، أشار المركز إلى أن المنطقة الصناعية "تسيبوريت" لا تقع في موقع معزول، بل تحيط بها بلدات تعاني أصلًا من نقص في احتياطي الأراضي المخصصة للتوسع العمراني، إضافة إلى قيود تخطيطية متراكمة وكثافة سكانية آخذة بالارتفاع.

وحذر المركز من أن إقامة مصانع أمنية كبيرة في المنطقة قد تفرض قيودًا تخطيطية بعيدة المدى على توسع هذه البلدات، كما قد تثير مخاوف تتعلق بجودة البيئة وصحة وسلامة السكان، فضلًا عن تكريس سياسة نقل الاستخدامات الصناعية الحساسة من مركز البلاد إلى مناطق الأطراف.

وأكد المركز في بيانه أن اتخاذ قرار بهذا الحجم يتطلب قدرًا عاليًا من الشفافية، وفحصًا تخطيطيًا معمقًا يراعي تداعياته المختلفة، إلى جانب إشراك فعلي للسلطات المحلية المتأثرة في مراحل اتخاذ القرار.

وفي ختام بيانه، دعا المركز العربي للتخطيط البديل إلى تجميد المضي في الخطة بصيغتها الحالية، والعمل على فتح نقاش تخطيطي وجماهيري موسع يضم السلطات المحلية المجاورة، مع دراسة بدائل موقع لا تمس بإمكانات التطور المستقبلي للبلدات القريبة.