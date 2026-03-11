مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في كفر ياسيف

جريمة إطلاق نار في المجتمع العربي خلال شهر رمضان وتحت غطاء الحرب، بعدما أُطلق الرصاص على شاب في بلدة كفر ياسيف ينما كان داخل سيارته، ما أسفر عن مقتله في مكان الحادث، وسط تحقيقات لمعرفة خلفية الجريمة.

قُتل شاب، مساء اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة كفر ياسيف في منطقة الجليل، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وعُلم أن الضحية هو الشاب غازي ابريق (25 عاما) من بلدة أبو سنان المجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن مجهولين أطلقوا الرصاص باتجاه السيارة التي كان يستقلها الشاب، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أودت بحياته.

الشاب غازي ابريق (25 عاما) من بلدة أبو سنان، ضحية القتل في كفر ياسيف

وقالت الشرطة، في بيان مقتضب، إنها "فتحت تحقيقًا في حادث إطلاق نار استهدف مركبة في كفر ياسيف وأسفر عن مقتل رجل"، وقالت إن "الخلفية جنائية".

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية عن ملابسات الجريمة أو هوية الضحية أو المشتبهين بإطلاق النار؛ كما أن الشرطة لم تشر في بيانها عن جهود لملاحقة الجناة.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد العنف والجريمة في البلدات العربية بالبلاد خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار انتشار السلاح غير المرخص وتفاقم نشاط منظمات الجريمة.

وغالبًا ما تقع جرائم إطلاق النار في الشوارع أو داخل المركبات، فيما تنتهي التحقيقات في كثير من الحالات دون اكتمال التحقيقات وتقديم لوائح اتهام.

وبحسب المعطيات المتوفرة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2026 إلى نحو 62 قتيلًا بعد جريمة كفر ياسيف.

وتشير المعطيات إلى أن 59 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، فيما كان 32 من القتلى دون سن الثلاثين.

كما تشمل الحصيلة ثلاث نساء، إضافة إلى ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص الشرطة.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ عدد الضحايا 51 قتيلًا، ما يعني ارتفاعًا يقارب 26% في جرائم القتل.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الضحايا في ظل مطالبات متزايدة من قيادات المجتمع العربي للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات فعلية لمكافحة الجريمة وجمع السلاح غير المرخص.

وشهدت البلدات العربية خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات وتحركات شعبية تنديدًا بتفاقم العنف والجريمة، وسط اتهامات للشرطة بالتقصير في مواجهة الظاهرة.