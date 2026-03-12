تمديد اعتقال 4 شبان من أم الفحم بشبهات أمنية

مددت محكمة الصلح في حيفا اليوم الخميس اعتقال أربعة شبان من أم الفحم بشبهات أمنية، بعد توقيفهم قبل نحو شهر من قبل الشرطة والمخابرات الإسرائيلية.

عدد من الأهالي في المحكمة بحيفا، اليوم (عرب 48)

وعُقدت الجلسة مغلقة، حيث مُنع الأهالي والحضور من دخول قاعة المحكمة، وعُرض الشبان على القضاة عبر تطبيق "الزوم".

قال المحامي رسلان محاجنة، المترافع عن الشبان الأربعة من أم الفحم، لـ"عرب 48" إن "الشبان لا يحملون سوابق أمنية أو جنائية وينتمون إلى عائلات محترمة، ويعيشون ظروفًا صعبة في ظل التحقيقات المستمرة، ما يشير إلى وجود استهداف لهم.

ويخضع الشبان لتحقيقات متواصلة من قبل المخابرات منذ لحظة اعتقالهم، وقد مُنع بعضهم من لقاء محامي الدفاع، ضمن سلسلة من الجلسات المتواصلة.

وأوضح المحامي رسلان محاجنة، المترافع عنهم، لـ"عرب 48" أن "اعتقال الشبان الأربعة تم تمديده حتى يوم الإثنين المقبل"، مشيراً إلى أنهم "لا يحملون سوابق أمنية أو جنائية وينحدرون من عائلات محترمة في المدينة، ويعيشون ظروفاً صعبة وقاسية في ظل التحقيقات المستمرة، مما يعكس وجود استهداف لهم".

وأضاف المحامي محاجنة أن "هناك تخوفاً من احتمال فرض اعتقالات إدارية عليهم"، قائلاً: "الشبهات التي يتم التحقيق معها أمنية، ولكن في مثل هذه الحالات نخشاها بالأساس بسبب ارتفاع وتيرة الاعتقالات الإدارية في الآونة الأخيرة، مع ذلك نأمل خيراً".