المحكمة تمدد اعتقال الناشط تامر خليفة لأربعة أيام إضافية

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، اعتقال الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم لمدة أربعة أيام إضافية، للمرة الثالثة منذ اعتقاله في 2 آذار/ مارس الجاري.

وطالبت النيابة العامة بتمديد اعتقاله لمدة عشرة أيام إضافية، إلا أن القاضي رفض طلب النيابة وقرر التمديد لأربعة أيام فقط للتحقيق.

وتواجد في المحكمة عدد من المتضامنين مع خليفة من مدينة أم الفحم وخارجها.

ويخضع خليفة لتحقيقات مستمرة في معتقل الجلمة، وسط ظروف اعتقال وصفها محاموه بالصعبة.

وقال المحامي أحمد خليفة، المترافع عن المعتقل، لـ"عرب 48": "مع مرور الأيام يتضح أكثر أن هذه القضية لن تُسفر عن نتائج ملموسة. فقد طالبت الوحدة المحققة بالتمديد لأول مرة لمدة 15 يومًا، وبعد تدخل المحكمة تم التمديد لسبعة أيام فقط، وفي المرة الثانية طالبت النيابة بالتمديد 14 يومًا، ومددت المحكمة أربعة أيام، واليوم طلبت النيابة 10 أيام، فمددت المحكمة أربعة أيام أيضًا، وهذا يوضح ضعف ادعاءات النيابة".

وأضاف المحامي خليفة أن "مرور 12 يومًا منذ الاعتقال ولم تظهر أي أدلة كافية، ونحن نعلم منذ البداية أن الملف فارغ، ويحتوي على نقص كبير في الأدلة، ما يوضح أن القضية هي ملاحقة".

وأشار إلى ظروف الاحتجاز التي يعيشها تامر، قائلاً: "يُمنع منذ اعتقاله من لقاء محاميه، ويقبع حالياً في معتقل الجلمة، ومن الممكن أن يتم نقله إلى معتقل آخر، وهذا جزء من أساليب التحقيق التي تهدف إلى انتزاع الاعترافات".