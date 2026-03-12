مصرع عامل إثر إصابته بجسم ثقيل في حيفا

أسفر حادث عمل وقع في مدينة حيفا عن مصرع شاب، في العشرينيات من عمره، إثر إصابته بجسم ثقيل.

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه جراء تعرضه لحادث عمل نجم عن إصابته بجسم ثقيل في مدينة حيفا، مساء الخميس.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة العامل الذي عانى من إصابات في الرأس وأطراف جسده.

وقال مضمد من الطاقم الطبي، "وصلنا إلى المكان ورأينا المصاب إثر إصابته بجسم ثقيل وهو بحالة حرجة، وقد بدأنا بتقديم عمليات إنعاش متواصلة إلا أن إصابته كانت بالغة الخطورة واضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.