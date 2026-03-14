حالة الطقس: أمطار متفرقة وأجواء تزداد برودة

يكون الطقس خماسينيًا وغير مستقر، اليوم السبت، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتهب رياح نشطة، وسط سقوط زخات متفرقة من المطر في مناطق متفرقة من البلاد، تكون مصحوبة بعواصف رعدية خاصة في ساعات الظهيرة والعصر مع تحذير من تشكل سيول محلية، ثم تتراجع فرص هطول الأمطار وتزداد برودة الأجواء مساءً مع دخول كتلة هوائية باردة ورطبة، ويتجدد هطول زخات من الأمطار بعد منتصف الليل.

الأحد: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة فوق الجبال نتيجة امتداد منخفض جوي، ويُتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا وهبات نشطة من الرياح، ويكون الطقس باردًا رطبًا مساءً وليلاً مع سقوط أمطار خفيفة.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس غير مستقر، وغائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا بوجهٍ عام خلال ساعات النهار، ويحتمل سقوط زخات محلية من المطر، وأثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا.

الثلاثاء: يبقى الطقس غائمًا جزئيًا بوجه عام خلال ساعات النهار، وترتفع درجات الحرارة وتنشط الرياح ويظهر غبار خفيف في الأجواء، وأثناء ساعات المساء والليل يكون الطقس باردًا نسبيًا مع احتمال سقوط أمطار محلية.

الأربعاء: ترتفع درجات الحرارة بصورة إضافية، ويكون الطقس دافئًا خماسينيًا مغبرًا وتنشط الرياح، وخلال ساعات الليل تنخفض الحرارة وتزداد برودة ورطوبة الأجواء مع انتظام سقوط الأمطار تدريجيًا نتيجة دخول منخفض جوي أجواء البلاد.