بلدية رهط توقف استئناف التعليم بسبب نقص وسائل الحماية

قررت بلدية رهط عدم استئناف التعليم في المدارس المحلية لحين توفير وسائل الحماية والملاجئ اللازمة، مؤكدة أن سلامة الطلاب والطواقم التعليمية تبقى الأولوية القصوى.

أعلنت بلدية رهط اليوم، الأحد، عدم استئناف الدراسة في المدارس المختلفة بسبب نقص وسائل الحماية والملاجئ الكافية في المدينة، في ظل سقوط الصواريخ نتيجة الحرب على إيران.

وأكدت البلدية أنها ستخطر وزارة التربية والتعليم بقرارها، مشددة على أن سلامة الطلاب والطواقم التعليمية تظل الأولوية القصوى، مطالبة الجهات المعنية بالعمل الفوري على تجهيز البنية التحتية الوقائية اللازمة.

وذكرت البلدية في بيان أصدرته أنه "بالرغم من إعلان الجبهة الداخلية السماح بعودة جهاز التربية والتعليم إلى العمل في البلدات التي تتوفر فيها وسائل الحماية والملاجئ المناسبة، تؤكد بلدية رهط أنه في ظل الفجوات الكبيرة في وسائل الحماية بين مدينة رهط والبلدات المحيطة بها، وعدم توفر الملاجئ الكافية في المؤسسات التعليمية، لن تسمح البلدية في هذه المرحلة بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة".

وأضافت أنه "انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه سلامة الطلاب والطواقم التعليمية، ستتوجه بلدية رهط إلى وزارة التربية والتعليم لإبلاغها بقرار عدم استئناف الدراسة حتى يتم توفير وسائل الحماية اللازمة في المدارس".

وشددت البلدية على أن "سلامة أبنائنا الطلبة والطواقم التربوية تبقى الأولوية الأولى"، وطالبت الجهات المختصة بـ"العمل الفوري على توفير البنية التحتية الوقائية المطلوبة".