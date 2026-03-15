مصرع بلال غنام من الفريديس في حادث دهس خلال عمله

لقي الشاب بلال رفيق غنام، في الثلاثينيات من عمره، من سكان قرية الفريديس، مصرعه صباح اليوم الأحد، بعد أن صدمته شاحنة أثناء عمله في منطقة شارع 375 بالقرب من بلدة حوسان بالضفة الغربية.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لخدمة "نجمة داود الحمراء" بأن العامل أصيب إصابة بالغة في الرأس، وأقرت وفاته في الموقع بعد محاولات لإنقاذه.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث أثناء قيام الضحية بأعماله في موقع العمل، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث عمل متزايدة في مواقع البناء والشوارع، ما يعيد التأكيد على أهمية تشديد إجراءات السلامة المهنية لحماية العمال.