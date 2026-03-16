النيابة توافق على الحبس المنزلي لعلي سلام مع رقابة إلكترونية بانتظار التقرير المهني

وافقت النيابة العامة على نقل علي سلام إلى الحبس المنزلي مع فرض رقابة إلكترونية، وذلك في ظل تقدّمه في السن ووضعه الصحي. وتعتبر النيابة أن السوار الإلكتروني يشكّل وسيلة كافية للحد من الخطورة المنسوبة إليه ومنع احتمال فراره.

ومن المقرر أن يُتخذ القرار النهائي بشأن الحبس المنزلي المقرون بالرقابة الإلكترونية بعد الحصول على تقرير مهني إيجابي من وحدة الرقابة الإلكترونية، يؤكد إمكانية تنفيذ المراقبة في منزل ابن علي سلام في مدينة الخضيرة.

وسيأخذ التقرير بعين الاعتبار الحالة الصحية لسلام، إذ يعاني من اضطراب في نبض القلب، ما قد يستدعي إجراء ملاءمات طبية وتقنية خاصة لضمان إمكانية تطبيق الرقابة الإلكترونية بالشكل المناسب.