تمديد اعتقال الناشط تامر خليفة للمرة الرابعة في محكمة الصلح بحيفا

مدّدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم، اعتقال الناشط تامر خليفة للمرة الرابعة، وذلك حتى يوم الخميس المقبل. وجرت جلسة التمديد لأول مرة بشكل مفتوح، حيث شارك خليفة فيها عبر تطبيق "زووم".

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

مدّدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، اعتقال الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم للمرة الرابعة، وذلك حتى يوم الخميس المقبل.

وقال محامي الدفاع أحمد خليفة لـ"عرب 48" إنّ اليوم هو التمديد الرابع منذ لحظة اعتقال تامر، وخلال هذه الجلسة قرر القاضي تمديد اعتقاله لمدة ثلاثة أيام إضافية، حتى يوم الخميس المقبل، وذلك مشروطًا بتقديم أدلة جديدة حقيقية في الملف، إذ أشار القاضي إلى أن عدد التحقيقات التي أُجريت قليل، وأن استكمالها يحتاج إلى ثلاثة أيام أخرى".

المحامي أحمد خليفة يتحدث لـ"عرب 48" بعد تمديد اعتقال الناشط تامر خليفة من أم الفحم للمرة الرابعة حتى يوم الخميس المقبل



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/GPRLfXHAM3 pic.twitter.com/ygjqX6EkPf — موقع عرب 48 (@arab48website) March 16, 2026

وحول ظروف الاعتقال، أوضح أنه "لا يزال أمر منع النشر على تفاصيل القضية ساريًا، لكن ظروف تامر وبقية المعتقلين صعبة، وهذا ما نسمعه منهم"، مضيفًا: "نأمل أن يكون تامر بيننا يوم الخميس القريب".

وطالبت الشرطة الإسرائيلية بتمديد اعتقال خليفة لمدة 8 أيام، اكن المحكمة اكتفت بثلاثة أيام فقط.

وتنسب النيابة العامة والشرطة شبهات أمنية لخليفة، حيث يخضع لتحقيقات متواصلة من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وجرت جلسة تمديد الاعتقال هذه المرة بصورة علنية، في سابقة هي الأولى منذ بدء النظر في قضيته، حيث عُقدت الجلسة بحضور تامر خليفة عبر تطبيق "زووم".

وخلال الجلسة، سمح القاضي لأفراد عائلة خليفة وعدد من الناشطين الحاضرين بتوجيه التحية له، في خطوة لاقت تفاعلاً من الحضور داخل قاعة المحكمة.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال خليفة في جلسات سابقة، فيما تقرر عقد جلسة أخرى يوم الخميس للنظر مجدداً في ملف اعتقاله من منزله في حي العيون بأم الفحم منذ يوم 2 آذار/ مارس.