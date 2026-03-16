مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالطيرة

قُتل شاب في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيرة. وأعلنت طواقم الإسعاف عن وفاته في المكان بعد العثور عليه دون علامات حياة ومصابًا بجروح نافذة وخطيرة.

قُتل شاب في الثلاثينيات من عمره، صباح اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة.

أفادت المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 07:39 تلقّى مركز الطوارئ 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة يركون بلاغًا عن مصاب جراء حادث عنف في مدينة الطيرة".

وأضاف أن "الطواقم الطبية أفادت بأن رجلًا في الثلاثين من عمره عُثر عليه دون علامات حياة ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة، حيث تم إقرار وفاته في المكان".

وقال المسعف عدي فيومي: "وصلنا إلى موقع حادثة عنف ولاحظنا رجلًا في نحو الثلاثين من عمره فاقدًا للوعي، دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة في جسده. للأسف لم تكن عليه أي علامات حياة، وبسبب إصاباته البالغة اضطررنا إلى إقرار وفاته في المكان".