بلدية طمرة تُقر ميزانية 2026 بقيمة 336 مليون شيكل للعام الثالث على التوالي

صادَق المجلس البلدي في مدينة طمرة، مساء أمس الإثنين، على ميزانية العام 2026 بقيمة 336 مليون شيكل، وذلك بأغلبية الأعضاء، للعام الثالث على التوالي، في مؤشر على "استقرار الأداء الإداري واستمرارية النهج المهني في إدارة شؤون المدينة"، وفقا للبلدية.

وأفادت البلدية بأن الميزانية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات التربية والتعليم، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دعم الأطر الشبابية والرياضية، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للسكان، مع مواصلة تنفيذ مشاريع تطويرية في مجالات متعددة.

وفي سياق متصل، سجّلت طمرة خلال العام الماضي أعلى نسبة تحصيل للميزانيات غير العادية على مستوى المجتمع العربي، في إنجاز يعكس وتيرة النمو والتطوير التي تشهدها المدينة، وفقا للبلدية.

وأعربت إدارة البلدية عن تقديرها لأعضاء المجلس البلدي على تعاونهم ومساهمتهم في إقرار الميزانية، مؤكدة أن "العمل المشترك يشكّل ركيزة أساسية لدفع عجلة التقدّم". كما وجّهت "الشكر لمحاسب البلدية أيمن أبو الهيجاء، والمدير العام عادل خطيب، وكافة الموظفين، تقديرًا لجهودهم المهنية في إعداد الميزانية ومواكبة العمل البلدي".

وأكدت البلدية عزمها "الاستمرار في تنفيذ خططها التطويرية وخدمة أهالي طمرة خلال المرحلة المقبلة".