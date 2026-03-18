اجتماع طارئ في راس جرابة لمواجهة خطر التهجير

عقدت قيادات محلية وأهالي قرية راس جرابة اجتماعًا طارئًا مساء الثلاثاء، في ظل تهديد وشيك بتهجير السكان عقب قرار مرتقب للمحكمة العليا. وأكد المشاركون نيتهم التوجه مجددًا للقضاء لطلب تأجيل التنفيذ، إلى جانب تصعيد الاحتجاجات الشعبية.

عُقد مساء أمس الثلاثاء اجتماع طارئ في قرية راس جرابة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، ، على خلفية التهديد الوشيك بتهجير سكانها، عقب تلقي مركز "عدالة" رسالة رسمية تفيد بقرب تنفيذ قرار المحكمة العليا.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات المحلية، بينهم النائب وليد الهواشلة، ورئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عطية الأعسم، ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المحامي طلب الصانع، إلى جانب ممثل مركز "عدالة" المحامي مروان أبو فريح، ونائب رئيس المجلس معيقل الهواشلة.

وخلال الاجتماع، عبّر الأهالي عن قلقهم البالغ من خطر التهجير، متسائلين عن مصيرهم وإمكانية ترحيلهم دون توفير بدائل عادلة. في المقابل، استعرضت القيادات الجهود القانونية والشعبية المبذولة لوقف عمليات الهدم وضمان حق السكان في سكن آمن ومستقر.

وفي ختام الاجتماع، تقرر التوجه مجددًا إلى المحكمة بطلب تأجيل تنفيذ القرار، إلى جانب تصعيد النضال الجماهيري، خاصة أمام بلدية ديمونا، في حال عدم الالتزام بالوعود السابقة.

وأدار الاجتماع المدير العام للمجلس، سليمان الهواشلة، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل المشترك للدفاع عن حقوق أهالي القرية.

600 نسمة يواجهون التهميش وتهديد التهجير في ظل غياب الخدمات الأساسية

يسكن أهالي قرية راس جرابة، الواقعة إلى الشرق من مدينة ديمونا، والبالغ عددهم نحو 600 نسمة من عائلات الهواشلة وأبو صُلب والنصاصرة، في ظروف معيشية صعبة، داخل مساكن من الصفيح تفتقر إلى الكهرباء والمياه والبنية التحتية، وذلك بسبب عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بملكيتهم لأراضيهم. ويضطر نحو 300 طالب إلى قطع مسافة تصل إلى 25 كيلومترًا يوميًا للوصول إلى مدارسهم في قرية قصر السر، فيما تفتقر راس جرابة إلى رياض الأطفال والأطر التعليمية الأخرى.

وتعود ملكية هذه الأرض تاريخيًا إلى قبيلة الهواشلة، وتُعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة"، وتمتد من منطقة كرنب (قرب محطة الشرطة البريطانية الانتدابية) وصولًا إلى منطقة أم دِمنى، وهي منطقة تضم بئر ماء معروفة، أُقيمت حولها البيوت الأولى في ديمونا، وحملت اسمها.