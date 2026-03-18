مفتي فلسطين: الجمعة أول أيام عيد الفطر

تعذّر رؤية هلال شوال، مفتي فلسطين يعلن استكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا، واعتماد يوم الجمعة موعدًا رسميًا لعيد الفطر.

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون بعد غد الجمعة 20 آذار/ مارس أول أيام عيد الفطر.

وأوضح أن القرار جاء بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال خلال أعمال التحري التي أجرتها دار الإفتاء في القدس، بمشاركة علماء دين، وبالاستئناس بالتقديرات الفلكية المتعلقة بولادة الهلال وإمكانية رصده.

وبناءً على ذلك، أقرّت دار الإفتاء استكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا، واعتماد يوم الجمعة موعدًا رسميًا لعيد الفطر في فلسطين، وفق الإجراءات المعتمدة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

وأضاف المفتي في بيان تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر: "من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، ومسرى الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

وتابع: "ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات بحلول هذا العيد السعيد، كما نهنئ القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس بالعيد المبارك".

وأضاف: "داعين المولى عز وجل أن يهيئ لشعبنا وأمتنا الخير والرشاد والعز والتمكين، وأن يمنّ علينا بتحرير أرضنا وقدسنا وأقصانا وأسرانا من نير الاحتلال".

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان والجمعة هو أول أيام عيد الفطر. ويُحدّد توقيت العيد بناء على رؤية هلال الشهر، وفق التقويم الهجري القمري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غد الخميس هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن يوم الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك".

ويأتي العيد هذا العام في خضم حرب إقليمية اندلعت إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وفي ظل معاناة أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تتواصل انتهاكات الاحتلال.