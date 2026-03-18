مقتل سائق حافلة مقدسي بإطلاق نار في حولون جنوب تل أبيب

سائق حافلة من القدس يتعرض لإطلاق نار في مدينة حولون، ما أدى إلى مقتله؛ فيما لا تزال خلفية الجريمة غير واضحة حتى الآن، ولم يتسنّ بعد التأكد من هوية الضحية.

قُتل رجل، مساء الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة حولون قرب تل أبيب، فيما لم تتضح بعد الملابسات، ولم يُعلن رسميًا عن هوية الضحية حتى اللحظة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن القتيل شاب من ضواحي القدس، ويعمل سائق حافلة، وقد أُصيب بالرصاص قرب مستشفى "فولفسون" قبل أن يُعلن عن وفاته في المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان أولي، إن بلاغًا ورد حول إطلاق نار في شارع "هلوحاميم" في حولون، ما أسفر عن إصابة رجل بجروح حرجة أُعلن لاحقًا عن وفاته.

من موقع الجريمة في حولون (تصوير: الشرطة الإسرائيلية)

وأضافت أن قوات كبيرة تابعة لها وصلت إلى الموقع، وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة، فيما لم تُعلن عن اعتقال مشتبهين أو تحديد دوافع الجريمة حتى الآن.

وفي بيان لاحق، قالت الشرطة إن خبراء الأدلة الجنائية يتواجدون في موقع إطلاق النار في حولون، حيث يجرون فحصًا للمكان ويجمعون الأدلة.

وقالت إن التحقيق إلى وحدة مكافحة الجريمة، مشيرة إلى أن "الخلفية جنائية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.