اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل الشاب رياض سالم في دير حنا

أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، عن فك لغز جريمة قتل الشاب رياض سالم (19 عامًا) من بلدة دير حنا، والتي وقعت في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وأضافت أن التحقيق أسفر عن توقيف أربعة متهمين يُشتبه في ضلوعهم بالجريمة، وسيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم قريبًا.

وجاء في بيان الشرطة أنه "بتاريخ 12/12/2025، وخلال ساعات الليل، ورد بلاغ إلى مركز الشرطة حول إطلاق نار استهدف شخصًا في بلدة دير حنا، حيث أصيب الضحية البالغ من العمر 19 عامًا بجروح حرجة، وأُعلن لاحقًا عن وفاته في المستشفى".

وتابع البيان: "مع تلقي البلاغ، هرعت قوات كبيرة من لواء الشمال إلى مكان الحادث، بمشاركة مقاتلي حرس الحدود، وشرعت بعمليات تمشيط بحثًا عن مشتبهين، وبدأت بإجراءات تحقيق فورية باستخدام وسائل تكنولوجية متنوعة".

وأضاف البيان: "تبين من التحقيق أن شخصين ملثمين وصلا إلى منزل الضحية، ولإخراجه منه، ألقيا أجسامًا بدا أنها حجارة باتجاه المنزل. وعندما خرج الضحية، رصده المتهمان، فركضا نحوه وأطلقا النار عليه من مسافة صفر، ثم لاذا بالفرار".

وأشار البيان إلى أنه "خلال مرحلة التحقيق السري، حاول أحد المتهمين مغادرة الدولة، وتم توقيفه بتاريخ 10/01/2026 في مطار بن غوريون، حيث نُقل للتحقيق في وحدة مكافحة الجريمة في الجليل".

ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، "تمكن المحققون من ربط مشتبه إضافي بالجريمة، وهو السائق الذي قام بتهريب المنفذين من مكان الحادث، وتم توقيفه، فيما استمرت عمليات البحث عن مشتبهين آخرين بالتعاون مع وحدات إضافية وتنفيذ نشاطات ميدانية مكثفة".

وأكد البيان أنه "مع تقدّم التحقيق، تمكنت الطواقم من تعقب مكان تواجد المشتبهين الآخرين، الذين حاولوا الاختباء في الضفة، حيث تم تحديد مكانهما واعتقالهما خلال نشاط عملياتي خاص بالتعاون مع وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود، داخل أحد الفنادق في قلقيلية".

واختتم البيان: "خلال أيام التحقيق، نجح المحققون في جمع أدلة تربط أربعة أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا) من سكان بلدة دير حنا بجريمة القتل. ومع انتهاء مرحلة التحقيق، سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم من قبل نيابة لواء حيفا، بواسطة المحامي يائير غويخمان، إلى المحكمة المركزية في حيفا، مرفقة بطلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية".