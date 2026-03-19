النيابة تقدّم لائحة اتهام بحق قاتلة عمري ناطور في حيفا

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشابة بت إل يِلمَه بايكر (33 عامًا) من حيفا، بتهمة قتل شريكها عمري ناطور، والاعتداء عليه سابقًا وعرقلة سير القضاء.

وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهمة كانت تمارس العنف ضد ناطور خلال علاقتهما، ومن بين الحوادث دفعه على درج المبنى مسببة له إصابة في ساقه".

وأضافت أنه "في الأول من آذار/ مارس، وخلال شجار، طعنت بايكر ناطور بسكين في صدره ويده، وأبلغت كذبًا خدمات الإسعاف بأن الحادث وقع في الشارع أثناء محاولة سرقة".

وتشير لائحة الاتهام إلى أن "المتهمة لديها سجل إدانة سابق بجرائم عنف، بينها إلحاق أذى جسيم بزوجها السابق، وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 شهرًا".

وتنظر المحكمة المركزية في حيفا حاليًا في طلب توقيفها حتى انتهاء الإجراءات القضائية.